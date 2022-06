Il soggiorno in stile classico: 7 idee contemporanee

Amiamo lo stile classico, ma vorremmo aggiungere alla nostra casa anche un tocco di romanticismo?

Potremmo prendere spunto da questa proposta dell'Arch. MELISSA GIACCHI per dare vita a un suggestivo soggiorno in stile classico romantico, grazie a piccoli dettagli Old England, come per esempio le sedie a dondolo in legno o la vecchia cassapanca in legno: il risultato sarà un ambiente accogliente e ricco di atmosfera.

Ci piace perché…

Gioca sui contasti tra elementi classici ed altri dal design più eclettico, come per esempio il grande e austero camino in pietra e gli originali candelabri smaltati in bianco, ideali per aggiungere un tocco eclettico.