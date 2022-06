5 cucine moderne e fresche tutte da copiare!

Una cucina moderna pensata per giovani coppie, dal carattere glam e urbano. Perfettamente adattabile ad ambienti eclettici e attuali, minimal-chic ma grintosi. La funzionalità dell'angolo cottura pare qui nascosta per dare risalto al lato estetico fortemente caratterizzante. I colori scelti per questa variante di mobili sospesi è infatti capace di stupir e colpire, proponendo ciò che riveste non solo come semplice strumento per cucinare, ma come vero e proprio elemento di design.