5 bagni deliziosi che usano il bianco

Quale miglior modo per rendere più ariosa la metratura all'interno di un bagno piccolo, se non fare un uso massiccio del bianco? Un ambiente total white saprà infatti valorizzare gli spazi e l'atmosfera, rendendola gradevole e contemporanea, ma anche visivamente più ampia e luminosa. Dalle varianti più shabby e country-chic a quelle più minimali, se la scelta di sanitari, arredi e finiture ricadrà sulle tonalità del bianco, l'ambiente godrà di un'energia e una freschezza rinnovata.

Tanti i dettagli che vi si possono accostare, come legno e piastrelle a pattern black&white, ideali per abbellire e garantire personalità all'interior design. I prossimi 5 ambienti risultano perciò esempi perfetti per disposizione, uso del colore e concept, proprio in quanto piccoli bagni in cui a dominare non è il bianco in sè, ma l'equilibrio tra le parti e la brillantezza che ne scaturisce.