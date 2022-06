L'arredamento vintage

È ormai risaputo come la moda vintage stia sempre più prendendo piede, trovando sempre più appassionati che si avvicinano a questo stile, mossi dalla voglia di fare un tuffo nel passato, ricordando un'epoca non troppo lontana, ma che è ormai andata per sempre, assieme alla nostra giovinezza. In un mondo fatto di smartphone, ebook, televisori dallo schermo piattissimo e dalla definizione più che alta, si fa sempre più fatica a ricordare com'era la vita quando non c'era la tecnologia a semplificarcela. Ecco che così in molti, magari anche un po' malinconicamente, cercano di rivivere il loro passato grazie a certi oggetti che li portano a ricordare gli anni della loro infanzia, alle case in cui hanno abitato che sapevano di caldo, colorato, dove si respirava un’allegria particolare, dove il piacere di sedersi attorno al tavolo e commentare il Carosello, era tradizione di tutti.

La parola vintage deriva dal francese, “l’ âge du vin” e sta ad indicare i vini delle annate migliori che, invecchiando, migliorano le loro caratteristiche. Pertanto i mobili vintage sono quelli che nelle forme, nel design e nell'originalità hanno avuto un riscontro positivo, resistendo nel tempo senza soffrire il passare degli anni e che anzi, hanno mantenuto inalterato il loro fascino riuscendosi ad integrare perfettamente con gli arredi attuali. Sono pezzi d'arredamento che dialogano con l'ambiente, raccontando una parte di sé e che creano all'interno degli spazi un'atmosfera diversa. Ecco che allora sempre più persone rimangono affascinate da questo stile, inserendo elementi vintage anche all'interno di ambienti dallo stile modernissimo, creando un contrasto fortemente particolare, ma di grande gusto.

Ricordiamoci però che per arredare una casa in stile vintage, non basta inserire qualche pezzo anni '70 all'interno di una determinata stanza, ma bisogna essere pronti a sposare quella filosofia che contraddistingueva l'attività intellettuale e artistica dei vari esponenti della Pop Art dell'america degli anni '50, o di altri grandi degli anni '60 e '70. Ecco che allora ricorderete i colori, i fiori, la voglia di creatività e l'innovazione di quel trentennio che voleva ritornare a vivere dopo gli anni di buio, causati dai due conflitti mondiali. Il vintage è un ritorno a forme più morbide e a oggetti più colorati, per cercare un contrasto con l'austerità delle geometrie e dei colori che è propria del nostro presente. Lo stile vintage è un modo per sdrammatizzare la troppa serietà di una modernità squadrata e minimale, che sempre più spesso trova nel bianco e nel nero il suo leitmotiv. Intenzione di oggi è quella di parlarvi quindi dello stile vintage, cercando di mostrarvi alcuni pezzi di design che richiamano al trentennio fiorito, quello che ci piace tanto ricordare sia nell'arredo che nel vestiario.