7 scale che usano il legno in modo unico

Una scala, un programma: croce e delizia della casa, questo elemento strutturale risulta un vero must di design del contesto abitativo, in grado, con il suo carattere, di abbellire e connotare positivamente l'ambiente in cui si staglia. Non solo un semplice collegamento tra livelli, bensì un vero e proprio protagonista per conformazione, materiale e concetto stilistico. Nella overview di oggi vedremo 7 scale meravigliose in legno, le cui disposizioni, tutte differenti, si fanno portavoce di uno stile attuale, pur mantenendo un'anima funzionale fondamentale.

Scopriamo subito le più belle, da progetti italiani e internazionali!