La casa-vacanze dei sogni!

L'esterno di un'abitazione è di fondamentale importanza perché può rappresentare il primo spazio con cui ha a che fare il potenziale cliente. Pertanto, non bisogna mai trascurare lo stile e l'accoglienza che può dare un porticato o, semplicemente, un terrazzo. In questo caso, data la splendida vista di cui gode l'abitazione, è categoricamente impossibile non sfruttare una vista del genere, fatta di colline lussureggianti, le quali circondano questo borgo suggestivo, e il mare in lontananza. Vediamo uno spazio lounge in cui ci si può rilassare, godendo del panorama.