Un appartamento, due ville e un loft in bianco

A noi italiani il bianco piace, ma davvero: è dal Rinascimento che ne sembriamo così irresistibilmente attratti. Ci è piaciuto così tanto da allora, che abbiamo voluto pensare che greci e romani avessero concepito tutte le loro opere architettoniche e scultoree più importanti in white. Così più tardi, quando Canova e poi Bernini scolpirono capolavori come l'Amore e Psiche e l'Estasi di Santa Teresa, pensarono bene di lasciarli nell'immacolata natura del marmo in cui vennero forgiati, con la volontà di consegnare al futuro qualcosa che venisse perpetuato con l'incontestabile valore di quello che, con la stessa dignità di quanto fatto dagli antichi, potesse essere definito con orgoglio un classico. Anche se i greci e i romani preferivano in realtà il colore – e parecchio anche, visto che è stato ampiamente dimostrato come la maggior parte delle opere che ci hanno lasciato in eredità fossero un concerto visivo di cromie variopinte- noi continuiamo a identificare con il bianco qualcosa destinato a perdurare nell'evidenza della sua eleganza assoluta, una scelta che comunque la si voglia vedere, rimane indiscutibilmente quella giusta.

Così oggi abbiamo deciso di portarvi in tre tipologie diverse di abitazione, loft, villa e appartamento, tutte però accomunate dal'italianità e dal total white. Di ognuna abbiamo scelto alcuni aspetti che ci hanno colpito, perché ci hanno fatto capire lo stesso concetto, ma espresso con modalità diverse: al di là delle epoche e degli stili, il bianco continuerà sempre a creare atmosfere davvero uniche.