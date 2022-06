Come organizzare una perfetta zona lavanderia in casa

Organizzare la lavanderia in una stanza a parte e interamente dedicata non è sempre possibile, per via delle metrature mancanti. Confortevole per questo motivo è la soluzione consolidata e utilizzata dai più, di dedicare un piccolo angolo lavanderia all'interno del bagno. In questo caso, sarà opportuno predisporre uno o più vani adatti a tenere ordinati cesti e prodotti per il lavaggio, nonchè a custodire la lavatrice senza togliere troppi metri all'arredo bagno vero e proprio e uno stendibiancheria a muro. Molte volte è consigliabile optare per un sistema di stendibiancheria a carrucola, con fili cioè sospesi per sfruttare non solo la verticalità della stanza, ma anche il soffitto.