homify 360°: architettura minimalista in Giappone

​ Come precedentemente accennato, scrivanie e mensole sono state inserite nelle nicchie per liberare lo spazio centrale. Così, arredi minimalisti in legno molto leggero forniscono tutto lo spazio necessario per lavorare, ospitando libri e decorazioni. La parte in altezza consente invece di avere ulteriore spazio per l'archiviazione di oggetti dalle dimensioni generose. Nella fotografia, sulla sinistra, troviamo il passaggio/corridoio che collega l'estensione della casa e agisce come camera di compensazione, per consentire agli occupanti un momento di transizione tra le zone più vivaci della casa e quelle dell’estensione, più tranquille e rilassate. Osserviamo anche un cambiamento di pavimentazione: dal legno chiaro al rivestimento in calcestruzzo lucidato, per un passaggio spaziale morbido.