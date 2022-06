Una casa minimal-chic in 6 mosse!

Il famigerato less is more rimane una delle correnti più in voga nell'ambito della progettazione di nuova generazione e dell'interior design moderno. Ottenere un carattere minimal-chic anche in casa propria significherà quindi far tesoro di alcune linee guida generali, adattandole agli spazi a disposizione. In questo specifico libro delle idee ne analizziamo da vicino 6, tutte fondamentali per un risultato estetico da manuale. Tra la pulizia delle linee e l'importanza delle geometrie nette, i colori neutri e i materiali più o meno consueti, tra l'illuminotecnica design e i must come la parete attrezzata, a rimanere costanti indiscusse sono ordine e spazi sgombri, e ancora, riduzione degli eccessi e dettagli curati e discreti.

Diamo subito via al nostro tour!