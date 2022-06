Una sferzata di stile rustico alla casa: 6 mosse vincenti!

Sono sempre loro a fare la differenza in un ambiente, dal più semplice al più complesso che sia. Stiamo parlando dei tanto amati quanto bistrattati dettagli, i fautori e catalizzatori dei risultati più riusciti e affascinanti. Anche lo stile rustico si compone di tanti piccoli ma significativi plus che, se inseriti in ogni ambiente domestico, possono apparire decisivi e incisivi. Arredi in legno, come un tavolino asimmetrico per il salotto, quadri e cornici, travi a vista piuttosto che tessuti porosi e morbidi, pattern tartan e venature volutamente lasciate intoccate, saranno reali complici di un ottimale esito estetico.