Un total white un po' speciale

Il total white è uno stile sempre di moda, che può avere molte declinazioni e adattarsi così a diversi gusti. Scegliere di basare gli interni di casa propria principalmente sul bianco, sia come arredi che come finiture, per alcuni potrebbe risultare eccessivo e impegnativo a livello visivo, col passare del tempo, ma certamente non se il bianco è intervallato da elementi vari e colorati che spezzano la monocromia e rendono tutto più vivace. Questo è quello che è stato fatto in questo appartamento dallo studio Helo Marques Associados, di San Paolo, in Brasile.