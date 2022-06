Una casa tutta da scoprire

La cucina è il sogno di ogni amante dei fornelli! L'isola è un capolavoro, con il piano in pietra grigia e lo spazio per la colazione in legno chiaro. Da qui si possono vedere gli scaffali a muro, che sono un'ulteriore testimonianza della cura impiegata non solo per rendere l'appartamento migliore con l'introduzione di nuovi elementi, ma anche per valorizzarlo esaltandone ogni angolo. Davvero azzeccata l'idea di utilizzare una vespa come elemento di arredo, originale e molto estrosa!