Un tuffo negli anni Cinquanta

Cominciamo a conoscere questa casa strepitosa partendo dalla zona giorno, in particolare dal soggiorno. È un ambiente fatto per ricevere ospiti, sembra uscito da un set cinematografico! Tanto per cominciare, il parquet in rovere a spina di pesce è davvero bellissimo, la luce naturale è molto abbondante e le pareti bianche enfatizzano questo aspetto. Gli arredi hanno tutti un look vintage e ci sono dei veri capolavori di design, in particolare il tavolino di Eero Saarinen e il lampadario dorato dalla forma geometrica.