Come rinnovare il balcone: dal prima al dopo in facili passaggi!

Perchè non pensare proprio ad una cucina esterna con sala annessa? Come spazio outdoor ideale per godere del tempo libero in compagnia, il balcone si presta, tra le altre cose, ad un vero e proprio ripensamento in termini di utilizzi e consumi. Qualora il vostro terrazzo risultasse abitabile per metratura e conformazione, non esitate a inserirvi una piccola zona cottura con angolo barbecue affiancato da un grazioso e contenuto salottino e un set di tavolo e sedie per le cene in convivialità. Soprattutto in mancanza di un giardino, il balcone diventerà così il vostro alleato numero 1 per tutte le stagioni, se adeguatamente riparato.