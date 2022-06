Un Ingresso per Ogni Segno dello Zodiaco

L’estetica è fondamentale, per i nati Bilancia, in ogni ambito della loro vita. A incominciare dall’arredamento della propria casa, che in ogni stanza deve essere raffinato e curato nei minimi particolari. Anche l’ingresso, per esempio, dovrà essere sofistica e raffinato, come vediamo in questo esempio: un ambiente di grande impatto, in cui spicca il grade specchio circolare, perfetto anche per ampliare la percezione dello spazio in ambienti dalle dimensioni ridotte.