6 semplici step per arredare casa in stile mediterraneo

Primi fra tutti: i colori. L'importanza attribuita alle tonalità con cui si arreda casa, non è da sottovalutare, motivo che porta all'attenta scelta delle palette sia per gli ambienti interni che per quelli esterni. Il recupero delle nuance presenti in natura, e in particolare, nei territori del Mediterraneo, risulta una vera condicio sine qua non. Il bianco che riflette la luminosità dei raggi ed è utile per mantenere freschi gli ambienti costantemente esposti al sole, è dunque seguito da blu e azzurro intenso che recuperano le sfumature del mare, dalle declinazioni di rosso e marrone che rievocano la terra e dal verde, che richiama la vivacità della vegetazione.