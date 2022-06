5 cucine – quasi – professionali da non perdere!

La cucina deve essere anche il luogo cella libertà. Su questa base si muove anche Alpes, azienda di riferimento nel settore, per proporre Liberi in cucina, una collezione di elementi per la cucina che porta agli estremi il concetto di modularità. In Liberi in cucina ogni porzione della cucina è modulare e liberamente componibile e quindi ogni cuoco, come in una ricetta personale, può facilmente comporre il proprio ambiente di lavoro secondo i propri desideri.

In questa configurazione per esempio trovano posto un elemento di lavaggio-cottura in acciaio da 190 cm, corredato di piani cottura ribaltabili a 2 fuochi gas e da un lavello integrato al top inox con una vasca e uno scivolo. Affiancata agli elementi bassi viene collocata una colonna verticale alta 165 cm con forno elettrico da 60 cm e frigo/cantina.