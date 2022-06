Come risparmiare: è meglio riparare o rinnovare la vostra casa?

Il primo passo da compiere è cercare di suddividere in due categorie le tipologie di intervento che vorremmo fossero compiute, poi di conseguenza operare delle scelte in base a ogni criterio di fattibilità.

Nel momento in cui si decide di attuare una ristrutturazione in casa, coi relativi costi da affrontare, è naturale che si pensi anche di svolgere tutte quelle modifiche che regolarmente non avremmo fatto, ma che magari rientrano in un piano di miglioramento della casa che abbiamo sempre sognato.

È importantissimo, prima di lasciare che la fantasia detti l'agenda dei lavori, individuare anzitempo le reali esigenze che abbiamo: quindi un'eventuale manutenzione strutturale e degli impianti, la tinteggiatura, o sopraggiunti problemi di pavimentazione. Prima vengono le cose urgenti, poi gli eventuali extra che sì sono importanti (anche e soprattutto per aumentare il valore dell'immobile o il confort di chi occupa la casa), ma sono secondari ed eventualmente sacrificabili in nome del rispetto del bilancio prefissato.