9 ville con 9 piscine da sogno

Ogni stile racconta un carattere. Quello eclettico, lo dice il termine stesso, esprime una personalità che ama gli estremi al punto da saperli esaltare e far coesistere in armonia. Il discorso vale allo stesso modo per una piscina. Qui possiamo vedere come l'eclettismo sia coniugato in maniera originale sfruttando un contrasto non indifferente: la simmetria. La vasca è posta al centro e tutte le proporzioni degli elementi architettonici e naturali denotano una ricerca spasmodica di un'ordine (che se vogliamo è in antitesi con uno spirito eclettico). I

Il punto di rottura è dato dai disegni del fondale che spezzano violentemente l'omogeneità descritta poc'anzi. Il risultato è un'armonia estetica sopraffina.