Top 5 della settimana – Terrazze, mansarde e ristrutturazioni

Finalmente maggio. Se aprile è stato imprevedibile con il meteo, da questo mese ci aspettiamo qualcosa di più stabile. Respirare aria di primavera ci dovrebbe far pensare a come poter sfruttare meglio gli spazi esterni e non parliamo solo di giardini, ma anche di terrazze o piccoli balconi. La nostra Top 5 di questa settimana ci ha portato a far visita a lavori di ristrutturazione davvero ben riusciti e non privi di sorprese. Senza perdere tempo, ecco i migliori articoli della settimana!