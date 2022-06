Un luminoso appartamento alle Canarie

La cucina ha un'impostazione e uno stile davvero molto alla moda! Il piano di lavoro si allunga per diversi metri, fornendo una superficie di lavoro molto ampia e infine trasformandosi nel tavolo da pranzo. La fusione degli spazi per la preparazione e per la consumazione del cibo non toglie eleganza a quest'ultimo. Non dimentichiamo che si tratta di una casa su un'isola dal clima molto mite, dove quindi la cucina difficilmente verrà utilizzata per lente preparazioni, tipicamente invernali.

In questo contesto così moderno, la scelta di finiture sulle tonalità del beige è un piacevole tocco classico.