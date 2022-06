L'Incredibile Trasformazione di un Appartamento di 70 mq

Come si può vedere immediatamente, c'è stato un guadagno in luminosità e spazio. Le pareti divisorie che contribuivano a incupire gli ambienti, sono state abbattute per creare un unico ambiente in cui cucina, zona pranzo e soggiorno coesistono; in quest'ottica, il bianco gioca un ruolo importante, non solo, è un ottimo riflettore di luce, aiutando ad ampliare la percezione dello spazio, soprattutto in ambienti piccoli.