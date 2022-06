Come organizzare il guardaroba perfetto, per lei e per lui !

Il primo passo per organizzare bene un guardaroba è stabilire un criterio per la suddivisione degli spazi, sia nella parte di lei che in quella di lui. Per esempio potremmo decidere di mettere in vista gli indumenti che utilizziamo sul lavoro e nei ripiani meno accessibili gli abiti per le occasioni speciali. Oppure, un altro criterio potrebbe essere quello di riporre davanti i nuovi acquisti e sul fondo i capi che utilizziamo da anni.

Un consiglio per chi fa sport:

scegliamo un angolo ben preciso dell'armadio, possibilmente bene in vista, in cui riporre tutti gli indumenti da palestra o da piscina. Potremmo magari utilizzare un pratico contenitore in plastica trasparente, per individuare tutto e subito, come vediamo in questa pratica cabina armadio con anta scorrevole di MOVI ITALIA. In questo modo non perderemo tempo ogni volta a cercare ciò che ci serve.