Case e arredi che rispettano l'ambiente

La casa ecosostenibile in figura rappresenta l'emblema dell' integrazione tra ambiente e architettura. Interamente realizzata in legno, è incorniciata da un fitto bosco che la protegge dal mondo esterno e la immerge in un'atmosfera fatata. La struttura dialoga con l'ambiente circostante e, grazie alla sua sobrietà e all'uso di materiali naturali, riesce a farsi accettare divenendone parte integrante. La forma geometrica e minimal conferisce modernità e raffinatezza mentre il rivestimento in legno dona calore; lo spazio esterno, con il camino incastonato nel pavimento, diviene un luogo fruibile in tutte le stagioni e permette di vivere pienamente a contatto con la natura.