L'eleganza del trullo

Si può affermare con tutta sicurezza che l'architettura esiste fin da tempi antichissimi. Da quando il primo uomo ha cercato riparo e ristoro non più soltanto nelle caverne, l'ingegno si è messo in moto. La storia dell'architettura vede forme, strutture e spazi in continua evoluzione. Talvolta si torna nel passato per rivedere antichi concetti di casa o per riutilizzare strutture originali dal diverso utilizzo.



Gli architetti dello studio Flore & Venezia ci portano dove sole, mare e terra si fondono in un paesaggio unico, in Puglia, nell' Italia meridionale. I trulli pugliesi hanno origini molto antiche. Il termine “trullo” in greco antico significa cupola , è questo infatti l'elemento che caratterizza questa tipologia di costruzione un tempo utilizzata da agricoltori e contadini.