La Ristrutturazione di un Vecchio Fienile

Come si vede, la struttura rurale ha rappresentato una vera e propria sfida per i progettisti, a partire dalla facciata che si è dovuta reinterpretare senza grandi modifiche, secondo una contemporaneità che prevede più aperture possibili per la luce in casa. L’aspetto originale è stato preservato a partire dalle porte e dalle persiane in legno che, una volta chiuse, ricreano l’atmosfera pura e semplice che contraddistingueva questo stabile.