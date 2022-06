La decorazione per le pareti: legno e pietra

Con una parete in legno o in pietra possiamo dare accenti d'impressionante carattere nei nostri ambienti domestici. Ad esempio, le pareti rivestite in legno di stampo rustico possono essere davvero d'effetto: ci riportano alla mente nostalgiche reminiscenze campestri, e perché no anche le vacanze (sia quelle estive, sia quelle sulla neve); volendo, in certe particolari declinazioni, danno anche un tocco di lusso. Anche i muri in pietra a vista, però, rivestono un effetto molto speciale. L'aspetto volutamente trasandato di pietre e mattoni per casa senza intonaco a volte ci ricorda gli interni open space o loft e ci spinge ad essere particolarmente creativi o semplicemente inclini agli arredi in stile industriale.

Ecco perché abbiamo raccolto per voi varie pareti di legno o di pietra, indicandovi, caso per caso, come integrarli nei vostri ambienti domestici, siano essi il salotto, il bagno o la camera da letto.