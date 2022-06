Le decorazioni in nero: miti da sfatare

Molti sono innamorati del colore nero, ma quando si tratta di prenderlo in considerazione per l'arredamento di casa, capita fin troppo spesso di storcere il naso. Forse perché questo colore ci ricorda il buio e l'oscurità rimandandoci a luoghi tristi e cupi e a pensieri tutt'altro che positivi. Potreste avere ragione se guardate le cose in maniera negativa, ma ribaltando il vostro punto di vista potreste rendervi conto che il nero è tutt'altro che una cromia triste, anzi. Il nero è l'eleganza elevata all'ennesima potenza, provate a pensarci: un abito da sera in raso nero, una borsa in pelle nera, scarpe nere, un'auto di lusso nera, fanno molto più effetto che, ad esempio, un'auto azzurra, una borsa viola e scarpe verdi.

Con questo non vogliamo assolutamente dire che arredare con il nero è un compito facile, ma con qualche accortezza vi renderete conto di quanto aggiungere questa cromia all'interno della nostra casa, renda tutto molto più elegante e fine. Oggi abbiamo quindi deciso di parlarvi del nero all'interno della casa, di come poterlo inserire tra i nostri arredi senza sentirci tristi o incupire gli spazi, sfatando il mito che il nero è un colore per persone buie dentro.