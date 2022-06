La scala in legno a pioli si trasforma

Tra le nuove tendenze sempre più popolari abbiamo, oltre l’upcycling, i mercati vintage e i mercatini delle pulci. In questi luoghi in particolare, in un modo o nell'altro, la scala è sempre un elemento ricorrente, anche se non usata propriamente come tale. A questo oggetto è stata data una nuova vita come piccolo complemento d’arredo che può servire a creare tante altre cose altre, oltre ad essere uno strumento indispensabile per arrivare nei punti più in alto della nostra casa. Cosa in particolare? Tutto ciò che la fantasia umana possa pensare. Oggi osserveremo non solo le vecchie scale conservate in cantina, ma arredi ideati dai nostri esperti che trovano posto in ogni stanza e che sfruttano questa forma particolare per idee completamente nuove e diverse. Qui di seguito vi mostriamo alcuni esempi di ciò che hanno immaginato.