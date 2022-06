6 idee per sfruttare al meglio il tetto

Il tetto può diventare il luogo ideale per trasferire all'esterno tutte le attività che normalmente si svolgono in soggiorno. In questo senso, sarà molto utile ritagliare in un angolo del tetto lo spazio da dedicare all'accoglienza e alla condivisione, al relax e al riposo.

I mobili, naturalmente, dovranno rispecchiare una scelta non solo stilistica, ma anche di funzionalità e durate all'esterno. Materiali come il rattan, per esempio, saranno molto utili, così come tutti i tessuti resistenti alle intemperie e di facile pulizia e manutenzione. Per un soggiorno in esterni comodo e funzionale.