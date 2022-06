Cinque stili diversi per la cucina

Cosa succederebbe se all'interno di una cucina moderna, inserissi un complemento completamente in contrasto con il resto dell'ambiente? Esattamente quello che vedete nella foto. L'architetto Michele Roccabruna di Trento, ci presenta questa idea creativa per dare un po' di brio all'interno della nostra cucina. Il progetto dal quale abbiamo preso l'immagine, riguarda l'ampliamento di un'abitazione a Trento. Trovandoci in una zona montuosa, l'idea di inserire all'interno di un ambiente moderno, un tavolo in legno grezzo, fa in modo che l'essenza di ciò che circonda la casa, non venga persa non appena si varca la soglia per entrare. Un modo intelligente per mantenere l'identità del luogo nel quale ci troviamo, non rinunciando ad una connotazione moderna degli ambienti.