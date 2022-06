Le 6 regole d'oro per ristrutturare il bagno

Come in musica, anche nel rinnovamento del bagno bisognerà adottare la tecnica del levare : scegliere con cura pochi elementi caratterizzanti, per evitare di sovraccaricare l'ambiente, per renderlo invece lineare e armonico, funzionale e accessibile.

La cura del dettaglio e una scelta degli elementi oculata e improntata a rendere l'ambiente del bagno fruibile e fluido, diventano un modo fondamentale per rendere lo spazio arioso e confortevole.