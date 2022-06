7 idee per trasformare i pallet di legno in mobili per la casa

Le pratiche del riciclo e del riuso stanno diventando sempre più importanti ed efficaci anche nell'ambito dell'arredamento per interni. La necessità di trovare modi sempre più efficienti e attenti di usare i materiali e di risparmiare sui consumi, stanno generando pratiche virtuose capaci di dare una nuova vita a strutture industriali come quelle dei pallet.

Attraverso la combinazione di tecniche di recupero e una progettazione attenta e creativa, infatti, le strutture in legno dei pallet possono essere trasformate in mobili per la casa dalle spiccate caratteristiche contemporanee, ricche di rimandi di stile industrial.

Come vedremo, infatti, i pallet possono essere riutilizzati attraverso un design capace di rileggerne e trasformare le strutture in mille modi, dando vita a divani, tavoli, giardini verticali, letti, in grado di arricchire i diversi ambienti della casa contemporanea, dal soggiorno al giardino.

Seguiteci in questa piccola esplorazione attraverso 7 modi per trasformare i pallet in elementi utili e funzionali del panorama domestico.