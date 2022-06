Rinnovare la casa in 6 mosse

Il rinnovamento dei pavimenti, in particolare di quelli in legno che costituiscono il parquet, non deve necessariamente passare attraverso un totale e radicale intervento di sostituzione. La pulizia mirata, anche in questo caso, potrebbe permettere di riportare il pavimento al suo splendore originario.

Sarà bene, allora, individuare la tipologia di interventi da mettere in campo: da una prima pulitura sino alla lucidatura, da effettuare in proprio o attraverso l'intervento di professionisti specializzati, per fare tornare il pavimento a risplendere, dando vita a un ambiente nuovamente luminoso e pieno di vita.