Una casa dalle mille sorprese

Cosa dire di questa splendida scala? E' stata progettata per avere il minimo impatto visivo, data la sua posizione, e presenta un parapetto in vetro traslucido, scelta ottimale per lasciar fluire la luce nella casa. Infine, essa contiene una sorta di armadio, ricavato al di sotto della scala in sé per sé, per riporre gli oggetti ed evitare che creino disordine.