Le 10 case più moderne mai viste

Quante volte vi siete soffermati incantati a osservare la facciata di un edificio, immaginandovi cosa potesse celare all'interno? Le facciate sono un po' il volto degli edifici, ci svelano le loro emozioni e quelle dei loro abitanti, mettono a nudo tensioni e flussi interni, strutture e forme, codici e linguaggi espressivi dell'architettura. Ma allo stesso modo in cui rivelano, altrettanto le facciate possono essere in grado di celare, o meglio di trasformare.

La Modernità ha infatti trasformato la facciata in un elemento autonomo, capace di una indipendenza tecnologica ed espressiva rispetto a quanto avviene al suo retro. E così, se un tempo osservando per esempio un solido muro in pietra o in mattoni potevamo intuirne l'importanza della funzione strutturale, oggi osservando per esempio uno schermo intelligente di un edificio o magari la sua facciata verde non siamo in grado di stabilire se regga o sia sorretta dalla struttura e che ruolo rivesta rispetto al resto dell'architettura.

Consigliandovi anche la lettura del Libro delle Idee intitolato Case moderne – 10 facciate spettacolari!, vi rinviamo alle dieci facciate raccolte in questo Libro delle Idee, ciascuna delle quali rappresenta in sé un piccolo viaggio, anche per l'immaginazione.