7 splendidi appartamenti italiani in centro città

Godere dei vantaggi del brulicante e fervido centro cittadino, rifugiandosi al contempo da smog e rumori, è indubbiamente possibile abitando in un appartamento dotato di tutti i comfort situato in città. Per sognare a occhi aperti e lasciarsi ispirare, in questo libro delle idee sbirciamo da vicino all'interno di 7 splendide case nel cuore delle località più iconiche d'Italia, girovagando da nord a sud, da Milano a Napoli. Attraverso un tour tra stili e architetture differenti, farsi trasportare e affascinare da questi contesti abitativi eclettici e curati nei minimi particolari, sarà immediato, come immediato è il cosiddetto effetto wow che suscitano questi progetti, dall'ingresso sino agli angoli più nascosti.

Cominciamo subito a tuffarci in questa speciale top 7, per giungere a un dulcis in fundo spettacolare!