11 case country belle da impazzire!

Rifugiarsi in una casa country, calda, accogliente e romantica, è desiderio di molti. Oggi potrà diventare realtà, o quasi, grazie ad una piccola overview sulle più suggestive abitazioni rurali progettate e curate da architetti e designer internazionali. Se è vero che posto che vai, ambiente rustico che trovi, ecco 10 location da sogno dislocate negli angoli più disparati del mondo, in cui protagonisti assoluti sono proprio i materiali naturali come pietra e legno e lavorazioni in brick su muri esterni e interni. A scaldare le strutture, tra le altre cose, i colori della terra, avvolgenti e rassicuranti, accompagnati dal verde di giardini rigogliosi, dal blu delle piscine e non ultime, dalle palette neutre che rivestono le superfici murali.

Diamo subito inizio al tour e lasciamoci sedurre dalle atmosfere rustiche più affascinanti del reame.