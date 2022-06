Muri in pietra: 9 tipi di design per interni ed esterni!

Essendo uno dei materiali lapidei ottimo per la decorazione di interni, non poteva mancare in un bagno che cerca di creare un ambiente moderno e sofisticato, la parete della doccia in pietra.

Il Lastricato, come già detto, è sottile e uniforme, senza molto volume che si rifà a un aspetto piatto, ed è la scelta più economica tra le pietre. Si può trovare in diversi colori che vanno dall'ocra al marrone, per cui questo tipo di pietra è una delle più apprezzate per la decorazione e design d'interni.

E quando si tratta di coniugare tradizione e modernità, non possiamo non mostrarvi la magnifica performance di Die Hausmanufaktur, che unisce alla personalità della pietra, un grande schermo di vetro che serve a proteggere lo spazio doccia, nonché una serie di elementi decorativi di grande gusto e raffinatezza.