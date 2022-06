Un Casa Piena di Magia in Soli 65 m² a Fermo

Come già affermato in precedenza, la piccola cucina è separata dal soggiorno attraverso una penisola che ha incorporato il piano cottura elettrico. I mobili sono bianchi mentre per le piastrelle dietro al lavabo, si è optato per una combinazione di bianco, nero e grigio che dà un tocco di fantasia. Non si può far a meno di notare la parete di mattoncini, i bricks, che conferiscono un aspetto rustico all'angolo cottura mentre la luce abbondante entra per illuminare gli interni, grazie ad un ampio balcone.