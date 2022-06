7 magnifici appartamenti con parquet

Nonostante il mercato offra numerose soluzioni alternative di parquet impiallacciati o in altri materiali dall'aspetto ligneo, il parquet in legno massello rimane protagonista di un fascino senza pari, capace di offrire sensazioni uniche al calpestio e allo sguardo, specialmente nelle preziose versioni intarsiate. Se avrete la fortuna di subentrare in in alloggio dotato di un parquet in legno originale dell'epoca fate tutto il possibile per preservarlo, affidandovi a esperti del settore che sappiano riprenderne le caratteristiche e integrarle ove se ne presenti la necessità.