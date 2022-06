5 indimenticabili piccoli appartamenti con terrazza

Siamo sempre in Spagna, per presentarvi il caso di un appartamento davvero piccolo per il quale la terrazza costituisce davvero una risorsa preziosa per estendere lo spazio vitale. Immortalata dagli scatti dello studio di fotografia Espacios y Luz, questa piccola casa vacanze nel cuore di Malaga è uno spazio davvero flessibile, in cui ogni ambiente è concepito come una parte integrante di quelli che gli sono vicini. E così, allo stesso modo in cui, per esempio, lo spazio della cucina confluisce ed estende quello della zona pranzo e quest'ultimo si integra in quello del soggiorno, allo stesso modo tutta la zona a giorno irrompe nella terrazza che ne diviene parte integrante. Una condizione amplificata anche dal clima favorevole della città andalusa, che permette di sfruttare la terrazza in ampie porzioni dell'anno.