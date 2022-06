Mobiletti multiuso: i must-have più funzionali!

Indispensabili e preziosi, i mobiletti multiuso sono annoverati nella top-ten dei must-have per l'arredamento della casa, sia interior che outdoor. La loro praticità, che si tratti di mobiletti per cucina, sala, camera o bagno, sta proprio nella versatilità in termini di utilizzo. I più moderni, non solo soddisfano questo essenziale requisito, ma diventano veri e propri oggetti di design da scegliere accuratamente, da custodire e posizionare nell'angolo giusto dell'ambiente, non solo a scopo funzionale, ma anche, e ormai soprattutto, a fini estetici. Se infatti creati su misura o frutto di una decisione ponderata, i mobiletti multiuso potranno diventare protagonisti della stanza in cui si trovano e renderla piacevole e confortevole. A sbizzarrirsi sul tema con creatività, si sono cimentati i progettisti di ogni schieramento stilistico, per scoprire come renderli sempre più utili ma estrosi. A più ante o a cassetti, sospesi e attaccati al muro o a sè stanti, dal sapore industrial o tradizionale, ad ogni ambiente corrisponderanno accostamenti più o meno azzeccati, senza tuttavia porre limiti alla fantasia di chi arreda.

Quale spunto per scegliere i propri mobiletti multiuso? Ecco a seguire una carrellata di interessanti esempi declinati in ogni variante, per prendere ispirazione dai progetti dall'Italia e dall'estero.