Ad ogni appartamento il suo piano ideale!

Un'intera casa in mansarda? Risposta affermativa: delineando una pianta ben precisa della disposizione di aree funzionali, locali e mobili, ecco che l'appartamento nel sottotetto sarà un ideale nicchia per il comfort domestico e per la comodità unita alla bellezza degli interni. Le questioni legata alla luminosità saranno facilmente risolvibili facendo attenzione a dispiegare le giuste accortezze. Piccole aperture e un paio di veluz sulle spiovenze principali della casa serviranno a dare un senso di freschezza e libertà all'interno dell'ambiente. Contemporaneamente, sarà utile optare, proprio come mostra anche questo progetto, per una palette complessivamente neutra e chiara, spalmata su pareti, rivestimenti e travi, per sopperire all'eventuale metratura ristretta e a finestre non troppo ampie.