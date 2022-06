Tra le braccia di Morfeo in un attimo: 8 trucchi di design per dormire bene

La camera da letto è una delle zone più importante della casa, il luogo dove si trascorrono le ore del riposo. Per questo, al fine di non alterare gli effetti rigeneranti del sonno, la camera da letto deve essere un luogo sano e pulito. Per non alternarne le funzioni bisogna fare attenzione ad alcuni aspetti pratici e concreti per evitare di caricare la stanza di elementi e accessori che possano sovraccaricare troppo l'ambiente, rendendolo poco confortevole e rilassante. Di seguito alcuni consigli per facilitare il riposo in camera da letto.