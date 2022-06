La casa che avete sempre sognato

Ci sono sogni che molti di noi hanno nel proprio cassetto, come ad esempio vivere in una casa dagli spazi ampi, gli interni eleganti, con una strepitosa piscina e spazi progettati apposta per il relax. Oggi andremo proprio in un posto del genere! La villa che visiteremo è frutto di un portentoso progetto dello studio Karlen + Clemente Arquitectos, di Rio Tercero, in Argentina e si estende su un solo piano, con uno spazio esterno che garantisce la massima privacy. Per farci un'idea più chiara di questi splendidi spazi, la cosa migliore è fare un bel giro insieme, siete pronti?