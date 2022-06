Da rudere a casa moderna: una trasformazione da 10 e lode!

Vi è mai capitato di passeggiare tra le strade di qualche vecchio paesino e di incappare in qualche vecchio rudere? Di quelli che sembrano vecchi 100 anni per quanto sono rovinati e decadenti, e che appaiono tanto misteriosi e affascinanti che non possiamo fare a meno di rimanerne colpiti. Ci si ritrova incantati ad osservarli, immaginando come il tempo possa cambiare le cose, trasformarle, e come un luogo una volta pieno di vita ora possa essere tanto vuoto e solitario..

Tante volte questi edifici sono più moderni di quel che si pensa, ma le loro condizioni ci portano a pensarli molto più vecchi.. proprio come una donna disillusa e trascurata, che un tempo splendeva di giovinezza e che ora nasconde il suo fascino dietro alle qualche ruga e qualche capello bianco.. in questi casi basta il tocco di un professionista lungimirante et voilà, quello che sembrava perduto torna più bello di prima!

E’ proprio questo il caso della casa protagonista di oggi, opera della mano esperta dell’architetto Giulia Pellegrino.. vediamo il risultato finale!