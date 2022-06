Bye bye old style! Una ristrutturazione vincente

L’apertura degli ambienti ha sicuramente giovato all’intera zona giorno. Le piastrelle scure sono finalmente sparite, così come la cucina della nonna. Al suo posto ora troviamo un arredo più moderno, semplice e discreto, laccato bianco e dalle linee essenziali, perfetto per uno spazio piccolo e poco illuminato come questo. Al piano in marmo, freddo e cupo, è stato sostituito un top in legno chiaro, dello stesso tono dei pannelli in legno che rivestono le pareti per intero. La luminosità è garantita da un filo di luce sottostante i pensili, grazie al quale l’intero ambiente risplende apparendo fresco e arioso. Sulla destra infine, quella che prima appariva come una parete spoglia ora è un mobile contenitore, dove trovano alloggio il frigorifero, una piccola enoteca e un capiente mobile contenitore. Missione riuscita, non trovate?