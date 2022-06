Zodiaco: ad ogni segno un angolo studio

Il luogo adibito a lavoro e concentrazione per i nati sotto il segno del cancro deve rispondere ad alcuni imprescindibili requisiti, quali essere rassicurante e dallo stile vagamente rustico. Uno studio accogliente e costellato di richiami alla natura e alle passioni principali di chi vi abita è di certo un ambiente gradevole e confortevole, ideale per i cancro. In questo preciso esempio, lo stile mediterraneo si presta all'interpretazione, proprio per avvalersi di piante e dettagli in legno, colori legati alla terra e spazi pieni.